«Ливерпуль» готовится сделать новое предложение по Вернеру Ожидается, что ближайшее время «Ливерпуль» сделает еще одно предложение по переходу нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.

По информации Sunday Express, «Ливерпуль» в прошлом месяце сделал предложение ниже суммы отступных прописанных в контракте Вернера, но может увеличить сумму после действий «Челси».

Также отмечается, что «мерсисайцы» могут превзойти «Челси» по условиям личного контракта нападающего.

Ранее исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф сообщил, что немецкий клуб не получал никаких бумаг от «Челси» по переходу нападающего Тимо Вернера.

Напомним, что лондонский клуб согласился выплатить «РБ Лейпциг» 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего. Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня нынешнего года.