Юрген Клопп: Как объяснить игрокам, что после отказа от зарплат мы покупаем футболиста за £60 млн?

- На этой планете много хороших игроков. Тимо Вернер - отличный игрок, Кай Хаверц - тоже. В Англии ходят всевозможные слухи о том, кого купит «Манчестер Юнайтед», кого выберет «Челси»... В этом плане здесь в Ливерпуле сейчас достаточно тихо. Если вы хотите отнестись к этому серьезно, то все зависит от доходов, но мы понятия не имеем, сколько заработаем... хотя бы потому, что мы не знаем, когда сможем снова проводит матчи со зрителями.
В настоящее время все клубы теряют деньги. Без зрителей, нам придется заплатить абонементы и, вероятно, мы не сможем их продавать в следующем сезоне. По крайней мере в первых 10 или 15 матчах. Это повлияет на других наших партнеров, и все будет выглядеть немного иначе. Мы обсуждаем с игроками сокращение и отказ от зарплат, а с другой стороны покупаем футболиста за 50 - 60 миллионов фунтов стерлингов. На придется это как-то объяснить, - цитирует Клоппа Sky Sports.
Ранее стало известно, что в отличие от«Ливерпуля» лондонский «Челси» согласился выплатить «Лейпцигу» 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего. Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня нынешнего года.
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