Источник: «Челси» близок к подписанию Тимо Вернера Ранее сообщалось, что нападающий хочет перейти в «Ливерпуль».

«Челси» достиг устной договоренности с форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, документы по трансферу практически готовы. Отмечается, что в клубе также дали согласие на продажу игрока.

Ранее директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф подчеркнул, что не получал официальных предложений о продаже форварда.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний Вернер отыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.