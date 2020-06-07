Иржи Ярошик: Надеюсь, ЦСКА старается выбрать игроков, подобных моему поколению Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением, когда ЦСКА снова станет чемпионом России.

- Очень многое будет зависеть от игроков, которых ЦСКА купит или возьмет в аренду. Нужно надеяться, что выбор будет удачным. Просто подбор игроков не всегда получается, и от количества денег это не зависит. Нам нужно ждать, надеюсь, ЦСКА старается выбрать игроков, подобных моему поколению, - цитирует Ярошика «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче возобновленного сезона ЦСКА на своем поле 20 июня сыграет против «Зенита». На данный момент армейцы после 22 туров чемпионата, набрав 36 очков занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ярошик оценил возможность переход своего соотечественника Алекса Крала, выступающего за «Спартак», в один из клубов АПЛ.