«Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер» Футболисты «Вердера» проиграли «Вольфсбургу» в домашнем матче 30-го тура бундеслиги.

Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей в составе которых голом отметился Ваутер Вегорст (82-я минута).

После этой игры «Вольфсбург» набрал 45 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной бундеслиги. «Вердер» с 25 очками занимает 17-е место.

В следующем туре «Вердер» в гостях сыграет с «Падерборном», а «Вольфсбург» на своем поле встретится с «Фрайбургом».