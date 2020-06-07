«Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 июня 2020 16:24Футбол

«Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер»

Футболисты «Вердера» проиграли «Вольфсбургу» в домашнем матче 30-го тура бундеслиги.

Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей в составе которых голом отметился Ваутер Вегорст (82-я минута).

После этой игры «Вольфсбург» набрал 45 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной бундеслиги. «Вердер» с 25 очками занимает 17-е место.

В следующем туре «Вердер» в гостях сыграет с «Падерборном», а «Вольфсбург» на своем поле встретится с «Фрайбургом».

Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Группа Тутберидзе опубликовала первый прокат Косторной после возобновления тренировок (видео) У Загитовой не нашли коронавирус Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер. 07.06.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия
Элвер Рахимич: Было бы прикольно, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер академии клуба прокомментировал «Советскому спорту» слухи о возможном возвращении бразильца. 06.06.2020 17:30 Футбол Григорьевская Юлия
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай
«Хочу увидеть рожу, которая скажет, что мы продали хоть одну игру». Овчинников – о себе и Найденове Десять лет назад ушел и жизни один из самых ярких тренеров российского футбола 90-х Арсен Найденов. О своем друге вспоминает Валерий Овчинников, легенда нижегородского «Локомотива» тех времен. 07.06.2020 12:21 Футбол Волохов Юрий
Новости
16:40 Футбол Кристиано Джинтоли: «Наполи» пойдет вперед, с Миликом или без него
16:24 Футбол «Вольфсбург» в гостях обыграл «Вердер»
16:08 Футбол Иржи Ярошик: Надеюсь, ЦСКА старается выбрать игроков, подобных моему поколению
15:50 Футбол «Ренн» запросил за 17-летнего полузащитника 80 млн евро
15:41 Футбол «Это скучно». Вратарь «Арсенала» Лено – о чемпионской гонке в бундеслиге
15:20 ММА «Мне постоянно перечат». Макгрегор рассказал о конфликте с руководством UFC
14:50 Футбол Источник: Месси вернется в общую группу 8 июня
14:30 Футбол «Уже привыкли». Евсеев опубликовал фото с тестов на коронавирус
14:13 Футбол Агент Сауля прокомментировал слухи о договоренности с «МЮ»
14:01 Футбол Пьянич поставил ультиматум руководству «Ювентусу»
13:43 Футбол Источник: «Челси» близок к подписанию Тимо Вернера
13:33 Фигурное катание «Мой цвет настроения – красный». Плющенко опубликовал фото с роскошным автомобилем
13:11 Футбол Клуб Виктора Булатова получил лицензию для выступления в ПФЛ
13:10 Баскетбол СМИ: Экс-форвард «Кливленда» Уильямс может перейти в «Химки»
12:50 ММА Нуньес получила самый большой гонорар на турнире UFC 250
12:35 Хоккей Андрей Коваленко: Обмен в «Монреаль» стал шоком
12:19 ММА Глава UFC объяснил, почему Макгрегор завершил карьеру
12:01 ММА Стерлинг, Гарбрандт и О'Мэйли получили бонусы за выступление на UFC 250
11:48 Футбол СМИ: Педро отказался продлевать контракт с «Челси»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Хроника запретов: что изменилось в ограничениях на Ставрополье
Неделя в республике: плюс 222 заразившихся, выздоровление Бречалова и «дно» Удмуртии
Новый министр экономики, открытие торговых центров, уголовное дело худрука
В Татарстане за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика