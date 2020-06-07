Кристиано Джинтоли: Не будем снижать стоимость трансфера Кулибали даже в условиях кризиса Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли рассказал, что клуб не намерен снижать цену на сенегальского защитника Калиду Кулибали.

- Калиду - отличный игрок, который подписал с нами соглашение на длительный срок. Если мы бы собирались его продавать, клуб мог бы попросить большую сумму. Такой игрок не может изменить свою ценность даже в условиях кризиса, поэтому мы не меняем его стоимость, - цитирует Джинтоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снизил стоимость трансфера за сенегальца со 120 до 90 миллионов евро, однако позже неаполитанский клуб опроверг эту информацию.