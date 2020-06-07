Киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Александрию» Футболисты «Динамо» обыграли «Александрию» в домашнем матче чемпионата Украины со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Виталий Буяльский (14-я и 83-я минуты), Назарий Русин (20, пен.), Виталий Миколенко (65) и Карлос Де Пена (81), у проигравших отличился Дмитрий Гречишкин (31, пен.).

Отметим, что на 13-й минуте встречи Виталий Буяльский не смог реализовать пенальти, а 55-й минуте игры за вторую жеотую карточку с поля был удален защитник «Александрии» Каспарс Дубра.

После этой победы «Динамо», набрав 49 очков, расположилось на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» с 43 очками занимает пятое место.