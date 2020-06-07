ПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу» - Советский спорт
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07 июня 2020 21:30Футбол

ПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу»

Футболисты ПАОКа проиграли «Олимпиакосу» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Греции со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече на 23-й минуте встречи забил Юссеф Эль-Араби.

После этой игры «Олимпиакос» набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, ПАОК с 52 очками занимает вторую строчку.

В следующем туре «Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Ариса», а ПАОК встретится в гостях с «Панатинаикосом».

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