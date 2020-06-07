ПАОК на своем поле уступил «Олимпиакосу»

Единственный гол в этой встрече на 23-й минуте встречи забил Юссеф Эль-Араби.
После этой игры «Олимпиакос» набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, ПАОК с 52 очками занимает вторую строчку.
В следующем туре «Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Ариса», а ПАОК встретится в гостях с «Панатинаикосом».
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