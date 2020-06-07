АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом» Футболисты АЕКа не смогли на своем поле обыграть «Панатинаикос» в матче 27-го тура чемпионата Греции.

Встреча прошла на стадионе «Олимпик» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Федерико Македа (65-я минута), у хозяев поля отличился Марко Ливайя (76).

После этой игры «Панатинаикос» набрал 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. АЕК с 52 очками расположился на третьем месте.

В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а «Панатинаикос» на своем поле встретится с ПАОКом.