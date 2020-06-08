Тренер «Барселоны» Сетьен: Думаю, Месси сыграет с «Мальоркой» - Советский спорт
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08 июня 2020 11:22ФутболГичунцев Артур

Тренер «Барселоны» Сетьен: Думаю, Месси сыграет с «Мальоркой»

Ранее сообщалось, что капитан сине-гранатовых получил травму четырехглавой мышцы правой ноги.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил шансы Лионеля Месси и Луиса Суареса сыграть в первом матче после возобновления сезона.

Напомним, чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, вернется 13 июня. В первом матче после длительной паузы каталонцы сыграют в гостях против «Мальорки».

«С Месси все будет хорошо. Думаю, он сыграет. Что касается Суареса, то Луис проявил себя во время тренировочной игры. У него отличные показатели. Даже лучше, чем мы думали, но я не уверен, что он выйдет на матч», – цитирует специалиста Sport.es.

Последние занятия аргентинский форвард провел по индивидуальной программе. Что касается Суареса, то уругвайский нападающий лечился от травмы колена и недавно вернулся в строй.

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