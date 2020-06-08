СМИ: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона Сербский футболист выступает за российский клуб с февраля 2017 года.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович покинет команду по окончании сезона. Об этом информирует «Спортски журнал».

Согласно источнику, 36-летний защитник не смог договориться о продлении контракта. Отмечается, что Иванович пока не решил, будет ли продолжать карьеру, хотя, в его услугах заинтересована «Црвена Звезда».

Напомним, в составе «Зенита» защитник отыграл 119 матчей и выиграл чемпионат России. В текущем сезоне он провел 29 матчей и забил три гола.