Мбаппе – Субашичу: Большое спасибо, ты многое дал мне Хорватский футболист покинет команду 30 июня.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не оставил без внимания уход голкипера «Монако» Даниэля Субашича. Напомним, оба игрока выступали за красно-белых с 2015 по 2018 год.

«Уважаю за то, что ты сделал для клуба. Большое спасибо, ты многое дал мне. Ты останешься в истории», – написал француз в своем Twitter, выложив фото с 35-летним голкипером.

Respect pour ce que tu as accompli pour le club et merci pour ce que tu m’as apporté. Tu vas rester dans l’histoire🧤🎩.



MERCI SUBA 🇮🇩❤️ pic.twitter.com/l76ppz7qo5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 8, 2020

Напомним, Субашич выступал за «Монако» с 2012 года. За это время он провел 292 матча и выиграл чемпионат страны в сезоне-2016/2017.