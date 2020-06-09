Мбаппе – Субашичу: Большое спасибо, ты многое дал мне

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не оставил без внимания уход голкипера «Монако» Даниэля Субашича. Напомним, оба игрока выступали за красно-белых с 2015 по 2018 год.
«Уважаю за то, что ты сделал для клуба. Большое спасибо, ты многое дал мне. Ты останешься в истории», – написал француз в своем Twitter, выложив фото с 35-летним голкипером.
Напомним, Субашич выступал за «Монако» с 2012 года. За это время он провел 292 матча и выиграл чемпионат страны в сезоне-2016/2017.
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