Пауло Дибала: Было бы приятно играть за «Барселону» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 июня 2020 12:40Футбол

Пауло Дибала: Было бы приятно играть за «Барселону»

Ранее сообщалось, что чемпион Италии повысит зарплату игроку и продлит с ним контракт.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что пока не достиг прогресса в переговорах по вопросу нового контракта. При этом нападающий намекнул, что готов принять предложение «Барселоны».

«Барса» – это топ-клуб, где выступает великий футболист. Было бы приятно играть за «Барселону», но правда в том, что «Ювентус» – тоже невероятный клуб с богатой историей», – цитирует аргентинца CNN.

Напомним, 26-летний Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.

Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Группа Тутберидзе опубликовала первый прокат Косторной после возобновления тренировок (видео) У Загитовой не нашли коронавирус Алина Загитова: Для меня очень большая радость, что я пришла в зал
Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег
С НХЛ или с КХЛ? Как России проще победить в Пекине-2022 До Олимпиады-2022 остается меньше двух лет. «Советский спорт» задался вопросом: какой формат турнира выгоднее российским хоккеистам для достижения результата – с энхаэловцами или без? 08.06.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Андрей Рублев: На турнире в Белграде задач не ставлю вообще никаких Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире Тима Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках
От Тихонова до Брагина. Рассказываем о всех 14 главных тренерах нашей сборной Начинаем сериал о наставниках нашей сборной в новой истории отечественного хоккея с Виктора Тихонова. 09.06.2020 10:45 Футбол Домрачев Владислав
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял заслуженный артист РФ, столкнулся с курьерской машиной. 09.06.2020 09:38 Футбол Сергеев Иван
Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет 7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
12:40 Футбол Пауло Дибала: Было бы приятно играть за «Барселону»
12:20 Футбол СМИ: У «Реала» нет денег на трансфер ван де Бека
12:01 Футбол Скаут «Марселя» сообщил о возможном переходе Жоау Мариу
11:48 Футбол Вратарь «Бордо» Бернардони стал игроком «Анже»
11:30 ММА Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда состоится бой с Гэтжи
11:15 Футбол Мбаппе – Субашичу: Большое спасибо, ты многое дал мне
11:00 Футбол «Московский Киберспорт» проведет турнир на Кубок Фонда «Страна Футбола» Игоря Акинфеева
10:59 ММА Дацик получил год тюрьмы за незаконное пересечение эстонской границы
10:40 Футбол «Ублюдок-артист должен быть в тюрьме!» Губерниев призвал наказать Ефремова за смертельное ДТП
10:18 Хоккей «Не мог уснуть, постоянно ворочался». Орлов вспомнил победу в Кубке Стэнли
09:46 Футбол «Челси» нашел замену Виллиану в леверкузенском «Байере»
09:30 Футбол СМИ: FA может перенести трансферное окно. Дедлайн – 2 октября
09:10 Футбол «Интер» начал переговоры с «Атлетико» о трансфере Мораты
08:47 Футбол Капитан «Урала»: Без фанатов на стадионе вообще неинтересно и не по кайфу
08:33 ММА Лучший боец UFC Джонс: Расстраивает поведение Уайта. Он упрямый и жадный человек
08:16 Футбол «Мы особенные». Президент «Атлетико» уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов
05:14 Бокс 25 июня пройдет Гран-при супертяжеловесов
00:00 Футбол Неймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону»
23:46 Баскетбол Источник: Швед подписал двухлетний контракт с «Химками»
23:35 Хоккей Овечкин и другие игроки «Вашингтона» записали видео в поддержку афроамериканцев
Эксперты предположили, что коронавирус появился в Ухане в августе 2019 года
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 2596 человек
Депутаты Горсовета одобрили акционирование «Тепловой компании»
На 9 июня коронавирусом заболели 34 тюменца
От коронавируса за сутки вылечилось рекордное число белгородцев
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика