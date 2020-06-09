Пауло Дибала: Было бы приятно играть за «Барселону» Ранее сообщалось, что чемпион Италии повысит зарплату игроку и продлит с ним контракт.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что пока не достиг прогресса в переговорах по вопросу нового контракта. При этом нападающий намекнул, что готов принять предложение «Барселоны».

«Барса» – это топ-клуб, где выступает великий футболист. Было бы приятно играть за «Барселону», но правда в том, что «Ювентус» – тоже невероятный клуб с богатой историей», – цитирует аргентинца CNN.

Напомним, 26-летний Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 34 матча, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач.