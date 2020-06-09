РФС определил место проведения матча «Зенит» – «Спартак» Команды поспорят за финал Кубка России.

Пресс-служба РФС оставила запись в своем Telegram-канале по вопросу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка.

При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. По этому принципу была проведена игра «Химки» – «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении РФС.

Добавим, что матч состоится 19 июля. В прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив», победивший в финале «Урал» (1:0).