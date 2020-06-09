РФС определил место проведения матча «Зенит» – «Спартак»

Пресс-служба РФС оставила запись в своем Telegram-канале по вопросу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак».
«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка.
При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. По этому принципу была проведена игра «Химки» – «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении РФС.
Добавим, что матч состоится 19 июля. В прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив», победивший в финале «Урал» (1:0).
«Погромы на Манежке организовали сами власти». 18 лет назад в Москве было, как сейчас в Америке 9 июня 2002 года на Манежной площади после поражения сборной России на чемпионате мира от Японии начались беспрецедентные уличные беспорядки с участием футбольных фанатов. 09.06.2020 11:00 Футбол Волохов Юрий Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Почему НХЛ нам в подметки не годится. Легко доказывается на цифрах от 20 до 11 Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин продолжает изучать рейтинги. 07.06.2020 23:00 Хоккей Славин Виталий Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер. 07.06.2020 08:00 ММА Усачев Владислав Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной. 07.06.2020 19:00 Теннис Григорьевская Юлия Данни: После победы «Зенита» над «МЮ» Роналду услышал от меня пару шуток Бывший капитан команды из Санкт-Петербурга поделился в эфире клубного ТВ воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА 2008 года. 08.06.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250 «Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе. 04.06.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий