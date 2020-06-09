Официально: в матчах РПЛ ввели пять замен, в Кубке России – шесть Чемпионат страны возобновят 19 июня.

Пресс-служба РФС сообщила о нововведениях в российской премьер-лиге, а также в Кубке страны.

«В РПЛ команды смогут осуществить по пять замен в матче. У них будет по три возможности для перестановок в игровое время + шанс сделать замены в перерыве.

В дополнительное время встреч Кубка России предусмотрена шестая замена. И четвертая возможность ее провести», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, текущий сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До его окончания – восемь туров. Что касается Кубка страны, то команды возобновят турнир со стадии полуфинала.