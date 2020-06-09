Кержаков – о матче со «Спартаком»: Не важно, где пройдет матч, «Зенит» является фаворитом - Советский спорт
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09 июня 2020 15:29ФутболГичунцев Артур

Кержаков – о матче со «Спартаком»: Не важно, где пройдет матч, «Зенит» является фаворитом

Встреча состоится 19 июля.

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поддержал решение РФС провести матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге, а также поделился ожиданиями от поединка, который пройдет в ½ финала Кубка России.

«В РФС признали, что допустили ошибку при составлении регламента и сейчас поменяли его. В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Так было всегда, и это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять

Все отнесутся к решению провести игру в Санкт-Петербурге достаточно лояльно. Все-таки команды находятся в равных условиях, а на трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о факторе 12-го игрока. Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее считаю петербуржцев фаворитами. Я и до того считал, что у них больше шансов на победу. Здесь не важно, где пройдет матч», – цитирует Кержакова RT.

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