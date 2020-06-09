Кержаков – о матче со «Спартаком»: Не важно, где пройдет матч, «Зенит» является фаворитом

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поддержал решение РФС провести матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге, а также поделился ожиданиями от поединка, который пройдет в ½ финала Кубка России.
«В РФС признали, что допустили ошибку при составлении регламента и сейчас поменяли его. В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Так было всегда, и это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять
Все отнесутся к решению провести игру в Санкт-Петербурге достаточно лояльно. Все-таки команды находятся в равных условиях, а на трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о факторе 12-го игрока. Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее считаю петербуржцев фаворитами. Я и до того считал, что у них больше шансов на победу. Здесь не важно, где пройдет матч», – цитирует Кержакова RT.
НХЛ наносит ответный удар, но Россия досрочно побеждает в споре, чьи звезды ярче Виталий Славин продолжает сравнивать по номерам лучших звезд отечественного и североамериканского хоккея.
08.06.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий «8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван От Тихонова до Брагина. Рассказываем о всех 14 главных тренерах нашей сборной Начинаем сериал о наставниках национальной команды в новой истории отечественного хоккея с Виктора Тихонова. 09.06.2020 10:45 Футбол Домрачев Владислав Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий Шел «Спартак» по кукурузе… Парадоксы Ефремова и Джорджа Флойда Обозреватель «Советского спорта» не понимает, какое отношение к знаменитому футбольному клубу имеет смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. И тут же вспоминает убитого за океаном афроамериканца. 09.06.2020 15:28 Футбол Кузнецов Дмитрий UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:30 Фигурное катание Григорьевская Юлия Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер. 07.06.2020 08:00 ММА Усачев Владислав Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250 «Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе. 04.06.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей