СМИ: «Зенит» предложил Смольникову новый контракт

«Зенит» решил сохранить защитника Игоря Смольникова. Как сообщает Sport24.ru, чемпион России предложил игроку контракт по схеме «1+1».

Ранее агент футболиста заявил, что его клиент получил предложения от московский клубов. Также в услугах Смольникова заинтересованы в Турции и MLS.

Напомним, 31-летний защитник выступает за «Зенит» с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Всего на его счету 195 матчей, десять голов и 21 результативная передача.