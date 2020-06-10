Коченков и Фарфан вылечились от коронавируса

Как сообщает пресс-служба московского клуба, оба футболиста чувствуют себя хорошо. Также отмечается, что голкипер Антон Коченков и нападающий Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба игрока пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня. На текущий момент «Локомотив» после 22 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков. В первом матче после возобновления сезона железнодорожники 21 июня сыграют на своем поле с «Оренбургом».