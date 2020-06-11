Капитаны английский клубов попросили разместить на футболках лозунг «Жизни чернокожих важны»

Его инициативу поддержали сразу два лидера – капитан «Эвертона» Шеймус Коулман и Трой Дини из «Уотфорда». Отмечается, что помимо разрешения самой лиги, им также нужно договориться с руководством своих клубов.

Согласно источнику, несколько команд АПЛ решили встать на одно колено перед стартовым туром после возобновления чемпионата.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.