Президент Ла Лиги пригрозил закрыть футболистов на базах, если они не прекратят проводить вечеринки

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пригрозил футболистам, выступающим в примере и сегунде ужесточением тренировочного режима, если не прекратятся нарушения медицинского протокола, составленного для возобновления чемпионата.

Сегодня «Барселона» объявила о том, что защитник Нелсон Семеду отстранен от тренировок после того, как принял участие в вечеринке, на которой присутствовали более 20 человек.

«Если игроки продолжат нарушать правила, нам придется рассмотреть вопрос об обязательных тренировочных лагерях, – цитирует Reuters слова Тебаса. – Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если люди продолжат ходить на барбекю и вечеринки, мы вынуждены будем пойти на это.