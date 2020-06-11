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11 июня 23:15
автор: Шарафудинов Виктор

Президент Ла Лиги пригрозил закрыть футболистов на базах, если они не прекратят проводить вечеринки

Хавьеру Тебасу категорически не нравятся участившееся нарушения медицинского протокола.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пригрозил футболистам, выступающим в примере и сегунде ужесточением тренировочного режима, если не прекратятся нарушения медицинского протокола, составленного для возобновления чемпионата.

Сегодня «Барселона» объявила о том, что защитник Нелсон Семеду отстранен от тренировок после того, как принял участие в вечеринке, на которой присутствовали более 20 человек.

«Если игроки продолжат нарушать правила, нам придется рассмотреть вопрос об обязательных тренировочных лагерях, – цитирует Reuters слова Тебаса. – Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если люди продолжат ходить на барбекю и вечеринки, мы вынуждены будем пойти на это.

Мы хотели сделать это несколько недель назад, но увидели, что игроки соблюдают протоколы. Но если мы увидим, что три или четыре игрока из каждого клуба не подчиняются этим правилам, у нас не будет другого варианта».

Чемпионат Испании возобновился сегодня вечером 11 июня после трехмесячной паузы. В данный момент продолжается матч «Севилья» – «Бетис».

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