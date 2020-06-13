«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Иммобиле из «Лацио»

Calcio Mercato утверждает, что в трансфере 30-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед», хотя пока еще и не начал диалог с римским клубом о возможности перехода.

В данный момент Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров серии А. Чиро забил 27 голов в 26 встречах, а у его ближайшего преследователя Криштиану Роналду из «Ювентуса» 21 забитый мяч в 22 играх.

В июле 2016 года «Лацио» приобрел нападающего у «Севильи» за 9,45 млн евро. В апреле итальянская пресса сообщала, что римский клуб может рассмотреть вариант продажи своего лучшего нападающего, если получит предложение в размере 80 миллионов.