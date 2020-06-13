ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 июня 12:07
автор: Шарафудинов Виктор

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Иммобиле из «Лацио»

В нынешнем сезоне нападающий сборной Италии забил 27 голов в 26 матчах серии А.

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжит карьеру в АПЛ.

Calcio Mercato утверждает, что в трансфере 30-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед», хотя пока еще и не начал диалог с римским клубом о возможности перехода.

В данный момент Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров серии А. Чиро забил 27 голов в 26 встречах, а у его ближайшего преследователя Криштиану Роналду из «Ювентуса» 21 забитый мяч в 22 играх.

В июле 2016 года «Лацио» приобрел нападающего у «Севильи» за 9,45 млн евро. В апреле итальянская пресса сообщала, что римский клуб может рассмотреть вариант продажи своего лучшего нападающего, если получит предложение в размере 80 миллионов.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Porsche Cayenne GTS получил 8-цилиндровый двигательДве трети спонсоров неуверенны в Токийской Олимпиаде: опросSpaceX активизировала разработку ракеты для доставки туристов на Марс«Дура законченная»: озвучена причина конфликта женщинГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим ЕфремоваДевушка Сергачёва рассказала об инциденте в баре с Ефремовым
«Пари Сен-Жермен» отказался от трансфера Кулибали
Французский клуб не готов платить «Наполи» 110 миллионов за сенегальского защитника.
13.06.2020 12:32
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
На следующей неделе «Тамбов» собирается погасить долги за использование стадиона в Саранске
Команда играла на «Мордовия Арене» в прошлом году.
13.06.2020 12:22
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Иммобиле из «Лацио»
В нынешнем сезоне нападающий сборной Италии забил 27 голов в 26 матчах серии А.
13.06.2020 12:07
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Сергей Хусаинов: В нынешней ситуации судьи в РПЛ будут допускать много ошибок
Бывший арбитр ФИФА прокомментировал предстоящий рестарт чемпионата России.
13.06.2020 10:40
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Ювентус» хочет продать Рэмзи
При огромной зарплате валлиец довольно редко попадает в стартовый состав «Старой синьоры».
13.06.2020 10:17
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична
Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.
13.06.2020 09:44
Футбол
автор: Зибрак Артем
Нападающий «Ривер Плейта» Борре может перейти в «Зенит»
В сезоне-2019/20 колумбийский форвард стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Аргентины.
13.06.2020 09:42
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба
Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» высказался о замене в «Локомотиве» Юрия Семина на Марко Николича.
13.06.2020 09:37
Футбол
автор: Зибрак Артем
Стефано Пиоли: Теперь «Милан» должен пробиться в еврокубки через серию А
Красно-черным не удалось выйти в финал Кубка Италии.
13.06.2020 09:28
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Маурицио Сарри: «Ювентус» играл хорошо в первые 30 минут
Нулевая ничья с «Миланом» вывела туринский клуб в финал Кубка Италии.
13.06.2020 09:12
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика