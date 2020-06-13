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13 июня 12:32
автор: Шарафудинов Виктор

«Пари Сен-Жермен» отказался от трансфера Кулибали

Французский клуб не готов платить «Наполи» 110 миллионов за сенегальского защитника.

Le Parisien сообщает, что руководство «ПСЖ» отказалось от трансфера 28-летнего центрального защитника Калиду Кулибали.

«Наполи» по-прежнему не согласен продать Кулибали меньше, чем за 110 миллионов евро. В условиях падения доходов из-за пандемии коронавируса даже «Пари Сен-Жермен» такая сумма кажется чрезмерной.

В 2014 году «Наполи» приобрел защитника у бельгийского «Генка» за 7,75 млн евро. Нынешнюю трансферную стоимость футболиста оценивают в 70 млн. В текущем сезоне Кулибали сыграл 15 игр в серии А и 6 в Лиге чемпионов.

Ранее британские СМИ сообщали об интересе к сенегальцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

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«Пари Сен-Жермен» отказался от трансфера Кулибали
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