Иммобиле собирается продлить контракт с «Лацио» до 2025 года

Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года, а зарабатывать нападающий будет по 4 миллиона евро за сезон.

Il Tempo сообщает, что 30-летний итальянский форвард Чиро Иммобиле в ближайшее время подпишет новый контракт с римским «Лацио».

Нынешний контракт Иммобиле истекает 30 июня 2023-го.

В июле 2016 года «Лацио» приобрел нападающего у «Севильи» за 9,45 млн евро. В данный момент итальянец возглавляет список лучших бомбардиров серии А. Чиро забил 27 голов в 26 встречах, а у его ближайшего преследователя Криштиану Роналду из «Ювентуса» 21 забитый мяч в 22 играх.