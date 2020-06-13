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13 июня 14:16
автор: Шарафудинов Виктор

Иммобиле собирается продлить контракт с «Лацио» до 2025 года

В нынешнем сезоне нападающий сборной Италии возглавляет список лучших бомбардиров серии А.

Il Tempo сообщает, что 30-летний итальянский форвард Чиро Иммобиле в ближайшее время подпишет новый контракт с римским «Лацио».

Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года, а зарабатывать нападающий будет по 4 миллиона евро за сезон.

Нынешний контракт Иммобиле истекает 30 июня 2023-го.

В июле 2016 года «Лацио» приобрел нападающего у «Севильи» за 9,45 млн евро. В данный момент итальянец возглавляет список лучших бомбардиров серии А. Чиро забил 27 голов в 26 встречах, а у его ближайшего преследователя Криштиану Роналду из «Ювентуса» 21 забитый мяч в 22 играх.

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