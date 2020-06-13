Алексей Сафонов: Вагнер Лав и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный

Алексей Сафонов уверен, что Вагнер Лав в свои 35 лет по-прежнему может принести пользу московскому ЦСКА. Ранее бразильский нападающий разорвал контракт с «Коринтиансом» и начал переговоры с армейцами.

«Вагнер Лав – это исключение, – заявил Сафонов в интервью телерадиокомпании ТНВ. – Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный.

Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллингтон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители».