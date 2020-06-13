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13 июня 14:28
автор: Шарафудинов Виктор

Алексей Сафонов: Вагнер Лав и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный

Футбольный агент прокомментировал перспективу возвращения бразильского нападающего в ЦСКА.

Алексей Сафонов уверен, что Вагнер Лав в свои 35 лет по-прежнему может принести пользу московскому ЦСКА. Ранее бразильский нападающий разорвал контракт с «Коринтиансом» и начал переговоры с армейцами.

«Вагнер Лав – это исключение, – заявил Сафонов в интервью телерадиокомпании ТНВ. – Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный.

Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллингтон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители».

Вагнер Лав считается лучшим легионером армейцев и одним из лучших в истории чемпионатов России. Он защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

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