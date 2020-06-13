«Вердер» в гостях разгромил «Падерборн»

Отметим, что на 19-й минуте встречи полузащитник команды гостей Милот Рашица не смог реализовать пенальти.

В составе бременского клуба голами отметились Дави Классен (20-я и 39-я минуты), Юя Осако (34), Максимилиан Эггештайн (59) и Никлас Фуллкруг (90+2), у хозяев поля отличился Абдельхамид Сабири (66).

После этой игры «Вердер» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице бундеслиги, «Падерборн» с 20 очками располагается на 18-й строчке.

В других матчах 31-го тура «Герта» на своем поле проиграла «Айнтрахту» (1:4), «Унион» в гостях оказался сильнее «Кельна» (2:1), а «Вольфсбург» дома не смог обыграть «Фрайбург» (2:2).