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14 июня 08:12
автор: Шарафудинов Виктор

«Барселона» в гостях разгромила «Мальорку»

После рестарта каталонцы продолжают лидировать в чемпионате Испании.

Матч 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» – «Барселона» завершился со счетом 0:4.

На второй минуте счет открыл Артуро Видаль после навеса Жорди Альбы, а на 37-й Лионель Месси помог датчанину Мартину Брэйтуэйту забить первый гол за «Барселону».

Во втором тайме Месси сделал еще одну голевую передачу, после которой отличился Альба (79), а также забил лично после передачи Луиса Суареса (90+3).

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 61 очко. У «Реала» – 56, но мадридцы свой матч 28-го тура проведут сегодня 14 июня. Команда Зинедина Зидана примет «Эйбар», и начнется эта игра в 20:30 по московскому времени.

«Мальорка» находится в зоне вылета на 18-м месте с 25 очками. У занимающей спасительную 17-ю строчку таблицы «Сельты» – 26.

16 июня состоятся матчи «Вильярреал» – «Мальорка» и «Барселона» – «Леганес».

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«Барселона» в гостях разгромила «Мальорку»
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