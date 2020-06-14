«Барселона» в гостях разгромила «Мальорку»

Матч 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» – «Барселона» завершился со счетом 0:4.

На второй минуте счет открыл Артуро Видаль после навеса Жорди Альбы, а на 37-й Лионель Месси помог датчанину Мартину Брэйтуэйту забить первый гол за «Барселону».

Во втором тайме Месси сделал еще одну голевую передачу, после которой отличился Альба (79), а также забил лично после передачи Луиса Суареса (90+3).