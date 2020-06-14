Кике Сетьен: «Барселона» не показала свою лучшую игру, но это был хороший старт

Матч 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» – «Барселона» завершился со счетом 0:4. Каталонцы укрепили лидерство в примере, однако главный тренер Кике Сетьен убежден, что команда может играть лучше.

«На протяжении большей части матча мы действовали хорошо, а потому я доволен, – рассказал Сетьен в интервью El Chiringuito. – Конечно же, «Барселона» может играть лучше, и мы не показали всего на что способны. Тем не менее это был хороший старт спринтерского забега решающего отрезка чемпионата. Было очень важно победить».