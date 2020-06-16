Лучший бомбардир «Монако» Бен-Йеддер решил покинуть клуб

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер попросил руководство выставить его трансфер, сообщает France Football.

Согласно источнику, 29-летний форвард хочет играть в Лиге чемпионов. Напомним, по итогам минувшего сезона его команда заняла девятое место в таблице и не смогла пробиться в элитный турнир.

Отмечается, что «Монако» одобрил его просьбу и готов рассмотреть предложения от других клубов.

Добавим, что в минувшем сезоне француз стал лучшим бомбардиром команды. Он провел 31 матч, забил 19 голов и отдал девять голевых передач.