«Эта победа будет вдвойне приятна». Тренер «Баварии» хочет выиграть чемпионат в матче с «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий клубной пресс-службе перед гостевым матчем против «Вердера» в 32-м туре немецкой бундеслиги.

«Мы хотим сыграть в Бремене так же, как мы это делали в последние недели в предыдущих матчах – динамично и интенсивно. Мы хотим взять три очка. В этом случае мы станем чемпионами, и эта победа будет вдвойне приятна.

Футболисты «Вердера» будут стараться закрывать свободные зоны. У них в распоряжении есть быстрые игроки, которые умеют переключаться в контратаки. В декабре мы это уже видели. В последнем матче они доказали, что у них атака очень высокого уровня. Но мы смотрим на себя и не хотим раздавать подарки. Во вторник мы хотим добиться поставленной цели. Все в наших руках», – сказал специалист.

В данный момент «Бавария» занимает первое место в таблице, набрав 73 очка. Отрыв от второго места составляет семь очков, а до конца сезона осталось три тура.