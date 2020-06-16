Роман Нойштедтер: Мне бы хотелось остаться в России

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о планах на будущее, а также выразил надежду, что останется в чемпионате России.

«Очень рад, что принял предложение «Динамо». Клуб продолжает развиваться в том направлении, о котором он заявлял вначале. Так что, думаю, что обе стороны выиграли от сотрудничества. Мне бы хотелось остаться в России, в «Динамо», – цитирует игрока Sportbox.ru.

Напомним, соглашение полузащитника со столичным клубом в силе до 31 июля 2020 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей и отдал один голевой пас.