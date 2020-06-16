ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июня 14:49
автор: Гичунцев Артур

Роман Нойштедтер: Мне бы хотелось остаться в России

Экс-футболист «Шальке» выступает за бело-голубых с 2019 года.

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о планах на будущее, а также выразил надежду, что останется в чемпионате России.

«Очень рад, что принял предложение «Динамо». Клуб продолжает развиваться в том направлении, о котором он заявлял вначале. Так что, думаю, что обе стороны выиграли от сотрудничества. Мне бы хотелось остаться в России, в «Динамо», – цитирует игрока Sportbox.ru.

Напомним, соглашение полузащитника со столичным клубом в силе до 31 июля 2020 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей и отдал один голевой пас.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
КамАЗ выпустит первый в своей истории грузовой электрокарЛа Лига. «Реал» в погоне за «Барселоной»Месси установил уникальный рекорд чемпионатов ИспанииГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РФ
«У кого-то слезы появились». Игнашевич рассказал, как в сборной России восприняли его уход
Футболист объявил о завершении карьеры по окончании ЧМ-2018.
16.06.2020 15:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Роман Нойштедтер: Мне бы хотелось остаться в России
Экс-футболист «Шальке» выступает за бело-голубых с 2019 года.
16.06.2020 14:49
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
Бразилец выступает за французский клуб с 2012 года.
16.06.2020 14:14
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе «Марселя»
Ранее сообщалось, что за игроком также следят «Валенсия» и «Хоффенхайм».
16.06.2020 12:48
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться в Лигу чемпионов
В данный момент красно-белые занимают восьмое место в таблице, набрав 28 очков.
16.06.2020 12:05
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Андрей Тихонов: Азмун может заиграть в любом чемпионате
Ранее сообщалось, что иранский футболист близок к переходу в лондонский «Арсенал».
16.06.2020 11:47
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Экс-форвард «Спартака» Давыдов близок к переходу в «Шинник»
Он покинул столичный клуб в феврале 2019 года.
16.06.2020 11:16
Футбол
автор: Гичунцев Артур
«Эта победа будет вдвойне приятна». Тренер «Баварии» хочет выиграть чемпионат в матче с «Вердером»
Встреча состоится во вторник, 16 июня и стартует в 21.30 мск.
16.06.2020 10:40
Футбол
автор: Гичунцев Артур
СМИ: Коутиньо готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Ливерпуль»
Он покинул «Энфилд» в 2018 году.
16.06.2020 10:22
Футбол
автор: Гичунцев Артур
В Англии сообщили, что «Тоттенхэм» возобновил интерес к Дзюбе
Капитан сборной России мог оказаться в Лондоне минувшей зимой.
16.06.2020 10:03
Футбол
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика