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16 июня 19:47
автор: Шарафудинов Виктор

ЦСКА расстался с тремя игроками молодежной команды

Клуб покинули вратарь Зириков, а также защитники Тесленко и Сухарев.

Официальный сайт московского ЦСКА сообщил о том, что клуб покинули трое игроков молодежной команды.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы:

«Николай Зириков, Егор Тесленко и Алексей Сухарев завершили свои выступления за красно-синих.

Голкипер Николай Зириков выступал за команду ДЮСШ ПФК ЦСКА 2000 года рождения, а затем перешел в молодежку. В клубе Николай провел пять лет и стал чемпионом молодежного первенства-2018/19.

Защитник Егор Тесленко присоединился к молодежной команде год назад. В сезоне-2019/20 сыграл 18 матчей.

Алексей Сухарев перешел на правах аренды из курского «Авангарда» минувшей зимой и покидает клуб в связи с истечением срока арендного соглашения».

17-летний Сухарев сыграл в прошлом сезоне 3 матча в молодежном первенстве. 19-летний Тесленко отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 18 встречах. 20-летний Зириков пропустил 6 мячей в 9 играх и четырежды отыграл «на ноль».

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