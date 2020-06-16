«Бавария» объявила состав на против «Вердера»

Бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария» объявили стартовые составы на матч 32-го тура чемпионата Германии.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Фогт, Классен, Биттенкурт, Осако, Рашица.

«Бавария»: Нойер, Павар, Ж.Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Т.Мюллер, Коман, Левандовский.

После 31 тура «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая дортмундскую «Боруссию» на семь очков. Для оформления восьмого кряду чемпионского титула мюнхенскому клубу необходимо сегодня вечером обыграть «Вердер».

Матч в Бремене начнется в 21:30 по московскому времени.

«Вердер» занимает предпоследнее 17-е место.