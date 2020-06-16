Валерий Кечинов: За счет Кубка «Спартак» может попасть в Лигу Европы

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы команды Доменико Тедеско в оставшейся части сезона.

«У «Спартака» не очень большое отставание от ведущих команд, – заявил Кечинов в интервью «РИА Новости». – Но не надо забывать, что в первой части сезона команда играла нестабильно, Доменико Тедеско подпускает много молодых футболистов, а молодость не является признаком стабильности. Я думаю, что в оставшейся части сезона у «Спартака» будут и яркие, и неудачные матчи. В принципе то же самое было у «Спартака» и в начале: обыгрывали и ЦСКА, и «Локомотив», но и проигрывали кому угодно.

Сейчас у «Спартака» будет тяжелейшая игра в Туле. Сейчас нужно ставить задачи на Кубок, тут все реально – осталось две игры. Да, будет тяжело играть в Питере, но болельщиков будет немного, и эту встречу можно прировнять к матчу на нейтральном поле. И за счет Кубка «Спартак» может попасть в Лигу Европы, потому что в чемпионате это может быть сложнее, но и тут есть шансы».

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков. 20 июня команда Тедеско сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» запланирован на 19 июля.