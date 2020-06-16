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16 июня 22:27
автор: Шарафудинов Виктор

«Вильярреал» обыграл «Мальорку»

«Желтая субмарина» поднялась на седьмое место, опередив «Валенсию».

Игра 29-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» – «Мальорка» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил колумбийский нападающий Карлос Бакка ударом левой с близкого расстояния.

«Вильярреал» поднялся на седьмое место, набрав 44 очка и опередив в турнирной таблице «Валенсию». Команда Дениса Черышева, которой 43 очка, свой матч 29-го тура в четверг 18 июня в гостях у мадридского «Реала».

«Мальорка» находится в зоне вылета на 18-м месте, оставшись с 25 очками. У занимающей 17-ю строчку «Сельты» Федора Смолова, которая завтра 17 июня сыграет в гостях с «Вальядолидом» – 26.

В следующем туре «Вильярреал» 19 июня сыграет в гостях с «Гранадой», а «Мальорка» примет «Леганес».

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