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«Бавария» 30-й раз в истории и восьмой подряд выиграла чемпионат Германии, обыграв «Вердер»
16 июня 23:24
автор: Шарафудинов Виктор

«Бавария» 30-й раз в истории и восьмой подряд выиграла чемпионат Германии, обыграв «Вердер»

Мюнхенцы заканчивали встречу в Бремене в меньшинстве.

Матч 32-го тура немецкой бундеслиги «Вердер» – «Бавария» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 43-й минуте забил Роберт Левандовски. После передачи Жерома Боатенга польский нападающий остановил мяч грудью и точно пробил правой ногой с расстояния в 11 метров.

Гостям пришлось заканчивать встречу в меньшинстве. На 79-й минуте за второе предупреждение был удален защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

31-летний Левандовски возглавляет список лучших бомбардиров турнира, отличившись 31 раз в 29 встречах.

Благодаря победе в Бремене «Бавария» стала недосягаемой для ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице. У команды Ханса-Дитера Флика 76 очков, а у желто-черных – 66.

Мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии в 30-й раз в истории, а заодно повторил рекорд «Ювентуса» по количеству побед в главном национальном турнире среди сильнейших пяти европейских лиг. «Бавария» стала лучшей в бундеслиге в восьмой раз подряд. Она ежегодно выигрывает чемпионат, начиная с 2013 года.

Победная серия команды Флика длится 11 туров.

«Вердер» занимает предпоследнее 17-е место в бундеслиге, набрав 28 очков.

В рамках предпоследнего 33 тура 20 июня состоятся матчи «Майнц» – «Вердер» и «Бавария» – «Фрайбург».

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