«Бавария» 30-й раз в истории и восьмой подряд выиграла чемпионат Германии, обыграв «Вердер»

Матч 32-го тура немецкой бундеслиги «Вердер» – «Бавария» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 43-й минуте забил Роберт Левандовски. После передачи Жерома Боатенга польский нападающий остановил мяч грудью и точно пробил правой ногой с расстояния в 11 метров.

Гостям пришлось заканчивать встречу в меньшинстве. На 79-й минуте за второе предупреждение был удален защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

31-летний Левандовски возглавляет список лучших бомбардиров турнира, отличившись 31 раз в 29 встречах.

Благодаря победе в Бремене «Бавария» стала недосягаемой для ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице. У команды Ханса-Дитера Флика 76 очков, а у желто-черных – 66.