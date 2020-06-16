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16 июня 23:38
автор: Шарафудинов Виктор

«Фрайбург» выиграл у «Герты»

Завершилась вторничная программа 32-го тура бундеслиги.

В чемпионате Германии «Фрайбург» обыграл берлинскую «Герту» со счетом 2:1

Счет ударом со штрафного на 61-й минуте открыл итальянский полузащитник Винченцо Грифо. На 66-й гости из Берлина отыгрались стараниями своего боснийского капитана Ведада Ибишевича, который реализовал пенальти, заработанный поляком Кшиштофом Пентеком.

Тем не менее, хозяева добились успеха. На 71-й автором победного мяча стал Нильс Петерсен.

«Фрайбург» поднялся в зону Лиге Европы на седьмое место, набрав 45 очков. У «Хоффенхайм», который 17 июня сыграет в гостях с «Аугсбургом» 43.

«Герта» находится на 11-й строчке, потерпев три поражения подряд и имея 38 очков.

20 июня состоятся матчи «Герта» – «Байер» и «Бавария» – «Фрайбург».

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