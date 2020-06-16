«Фрайбург» выиграл у «Герты»

В чемпионате Германии «Фрайбург» обыграл берлинскую «Герту» со счетом 2:1

Счет ударом со штрафного на 61-й минуте открыл итальянский полузащитник Винченцо Грифо. На 66-й гости из Берлина отыгрались стараниями своего боснийского капитана Ведада Ибишевича, который реализовал пенальти, заработанный поляком Кшиштофом Пентеком.

Тем не менее, хозяева добились успеха. На 71-й автором победного мяча стал Нильс Петерсен.

«Фрайбург» поднялся в зону Лиге Европы на седьмое место, набрав 45 очков. У «Хоффенхайм», который 17 июня сыграет в гостях с «Аугсбургом» – 43.

«Герта» находится на 11-й строчке, потерпев три поражения подряд и имея 38 очков.