Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман стал автором уникального достижения. К 24 годам в его личной коллекции уже восемь чемпионских титулов, выигранных во Франции, Италии и Германии.

Кингсли дебютировал в профессиональном футболе в сезоне-2012/13, сыграв один матч за «ПСЖ», а в чемпионате-2013/14 Коман выходил на поле двжды. Тем не менее, формально в обои случаях футболист становился чемпионом Франции.

Летом 2014 года форвард перешел в «Ювентус», с которым выиграл чемпионат Италии, проведя 14 матчей в серии А.

С 2015 года Коман выступает за «Баварию» и 16 июня оформил пятое чемпионство в бундеслиге. Его вклад в успехи немецкого суперклуба более весомы: 106 матчей и 18 голов.

Напомним, «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии-2019/20, победив на выезде бременский «Вердер» (1:0) благодаря голу Роберта Левандовски. Это рекордный восьмой подряд и 30-й всего титул мюнхенцев.