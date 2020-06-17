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17 июня 08:45
автор: Шарафудинов Виктор

Форвард «Баварии» Коман в 24 года стал обладателем восьми чемпионских титулов

Ранее француз собирал награды в «Пари Сен-Жермен» и «Ювентусе».

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман стал автором уникального достижения. К 24 годам в его личной коллекции уже восемь чемпионских титулов, выигранных во Франции, Италии и Германии.

Кингсли дебютировал в профессиональном футболе в сезоне-2012/13, сыграв один матч за «ПСЖ», а в чемпионате-2013/14 Коман выходил на поле двжды. Тем не менее, формально в обои случаях футболист становился чемпионом Франции.

Летом 2014 года форвард перешел в «Ювентус», с которым выиграл чемпионат Италии, проведя 14 матчей в серии А.

С 2015 года Коман выступает за «Баварию» и 16 июня оформил пятое чемпионство в бундеслиге. Его вклад в успехи немецкого суперклуба более весомы: 106 матчей и 18 голов.

Напомним, «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии-2019/20, победив на выезде бременский «Вердер» (1:0) благодаря голу Роберта Левандовски. Это рекордный восьмой подряд и 30-й всего титул мюнхенцев.

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