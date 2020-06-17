Агент Вагнера Лава: Вероятность перехода в ЦСКА все еще существует

Агент бразильского футболиста Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о том, где его клиент может продолжить карьеру.

«Наша идея при расторжении контракта с «Коринтиансом» заключалась в том, чтобы свободно вести переговоры на рынке, – цитирует Феррейру Yahoo Esportes. – У нас уже был серьезный разговор с клубом из Азии, который изо всех сил пытался его подписать. Это были продвинутые переговоры, которые в один момент зашли в тупик. Возможность перехода в ЦСКА все еще существует. Возможно, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт».

Вагнер Лав за ЦСКА с 2004 по 2012 годы с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в составе армейцев первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА бразилец сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.