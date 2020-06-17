Вратарь «Краснодара» Крицюк может перейти в «Олимпиакос» или «Бешикташ»

Голкипер Станислав Крицюк собирается продолжить карьеру за границей.

«Известия» сообщают, что Крицюк, которого не устраивает роль запасного в «Краснодаре», может перейти в «Олимпиакос». Также у Станислава есть предложение из Турции, Испании и Швейцарии.

Турецкий портал Fanatik утверждает, что Крицюк может в качестве свободного агента перейти в «Бешикташ», откуда в мае после окончания срока аренды ушел немецкий вратарь Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю».

В 2016 году «Краснодар» приобрел Крицюка у «Браги» за 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь сыграл лишь 6 матчей с учетом всех турниров (из них 3 в РПЛ).