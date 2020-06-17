У Еременко, Попова, Норманна подозрение на коронавирус, «Ростов» садится на карантин

Как сообщает в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, подозрение на короновирусную инфекцию сразу у шестерых футболистов основного состава «Ростова» - Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова.

Как отмечает комментатор, клуб согласно всем рекомендациям РФС и Роспотребнадзора садится на двухнедельный карантин. В связи с этим под угрозой оказался ближайшие матчи «Ростова» в РПЛ.

Напомним, что в первых двух матчах возобновленного сезона «Ростов» 19 июня должен был сыграть на выезде против «Сочи», а 27 числа на своем поле встретиться с «Арсеналом».