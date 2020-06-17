Сергей Балахнин: Случай с «Ростовом» ставит под угрозу продолжение всего чемпионата России

- Наверняка первый матч «Ростов» пропустит, потому что, даже если будет второй анализ отрицательным, то все равно надо выдерживать какое-то время. Поэтому этот случай ставит под угрозу продолжение всего чемпионата России.

Нельзя же проводить чемпионат без одной из команд. Тогда же не будет соблюден спортивный принцип. Получится, что «Ростов» не попадет в еврокубки? Очень плохая ситуация, и не только для «Ростова», а вообще, - приводит слова Балахнина «РИА Новости».

Ранее стало известно, что результаты последнего теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора, ростовская команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин.

Напомним, что в первых матчах возобновленного сезона «Ростов» должен был сыграть на выезде против «Сочи» (19 июня), а также встретится на своем поле с «Арсеналом» (27 июня).