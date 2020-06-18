Марина Грановская: Рады, что Вернер присоединился к «Челси». Его желали по всей Европе

Управляющий директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

«Мы очень рады, что Тимо Вернер решил присоединиться к «Челси». Он является игроком, которого желали во всей Европе, и это неудивительно, у него такое редкое сочетание молодости, авторитета, и доказанной силы», – сказала Грановская пресс-службе «синих».

Напомним, 24-летний игрок присоединится к новой команде 1 июля.

Добавим, что в текущем сезоне немец отыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.