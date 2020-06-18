Брайан Идову – болельщикам «Локомотива»: Мы постараемся отвлечь от грустных мыслей о коронавирусе

Защитник «Локомотива» Брайан Идову в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от первой официальной игры после 3-месячной паузы.

«Мы устали ждать, когда уже закончится самоизоляция, – рассказал Идову. – Конечно, все тренировались дома, но домашние тренировки никогда не заменят эмоции, которые приносят тренировки на поле с ребятами. Мы все в восторге. Хочется выходить на поле и выкладываться на все сто процентов. Чемпионат возвращается, и нам нужно играть на победу в каждом туре.

С нетерпением ждем матча с «Оренбургом» и болельщиков на трибунах. Не забывайте про маски и перчатки. А мы постараемся отвлечь вас от грустных мыслей о коронавирусе».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Воскресная игра против «Оренбурга» станет для московской команды первой под руководством сербского тренера Марко Николича.