У бывшего тренера «Барселоны» нашли неизлечимое заболевание, от которого умер Риксен

У испанского тренера Хуана Карлоса Унсуэ обнаружили неизлечимое заболевание, от которого в прошлом году умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.

53-летнему Унсуэ, который помогал Луису Энрике в «Барселоне», а затем самостоятельно работал в «Сельте» и «Жироне», диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это заболевание неизлечимо и неизбежно приводит к параличу.

Печальную новость сообщил официальный твиттер «Барселоны».

«Хуан Карлос, ты имеешь всю нашу поддержку и солидарность. Оставайся сильным, тренер!», – сказано в сообщении каталонского клуба.

В апреле 2014 года в возрасте 45 лет скончался бывший главный тренер «Барселоны» Тито Виланова после экстренно проведенной операции по поводу рака слюнных желез.