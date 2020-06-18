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18 июня 17:40
автор: Шарафудинов Виктор

У бывшего тренера «Барселоны» нашли неизлечимое заболевание, от которого умер Риксен

Хуан Карлос Унсуэ с 2014 по 2017 годы помогал в каталонском клубе Луису Энрике.

У испанского тренера Хуана Карлоса Унсуэ обнаружили неизлечимое заболевание, от которого в прошлом году умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.

53-летнему Унсуэ, который помогал Луису Энрике в «Барселоне», а затем самостоятельно работал в «Сельте» и «Жироне», диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это заболевание неизлечимо и неизбежно приводит к параличу.

Печальную новость сообщил официальный твиттер «Барселоны».

«Хуан Карлос, ты имеешь всю нашу поддержку и солидарность. Оставайся сильным, тренер!», – сказано в сообщении каталонского клуба.

В апреле 2014 года в возрасте 45 лет скончался бывший главный тренер «Барселоны» Тито Виланова после экстренно проведенной операции по поводу рака слюнных желез.

Унсуэ остается безработным с октября прошлого года после расставания с клубом сегунды «Жироной». В качестве вратаря он помог «Барселоне» в 1989-м выиграть Кубок обладателей кубков.

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