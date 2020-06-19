Рамзан Кадыров: Решение УЕФА вдохнет новую жизнь в российский футбол на Кавказе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал снятие запрета с проведения матчей в Грозном под эгидой УЕФА. Напомним, он был установлен в 2013 году из-за угрозы террористических актов.

«Дорогие друзья! Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций во главе с президентом Александером Чефериным принял очень важное решение для любителей футбола России. Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных.

Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнет новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома.

Запрет на проведение международных футбольных игр действовал на всей территории Северного Кавказа с 2013 года. Официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-лиги по изучению ситуации на месте в Грозном. Члены комиссии лично смогли убедиться в том, что в Грозном, да и на всей территории Чеченской Республики, нет проблем с безопасностью.

Я выражаю благодарность руководству РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Сергею Прядкину и УЕФА за работу, способствующую принятию такого важного решения. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием! Желаю ярких игр любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном!», – написал Кадыров в соцсети.