Сергей Балахнин: Кроме желания игроки «Ростова» ничего не могли противопоставить «Сочи»

- Результат был очевиден - предполагалось, что так будет. Такие матчи трудно комментировать - команды друг другу не соответствовали. Ребята за «Ростов» играли молодые - им было тяжело, не смогли проявить себя так, как им хотелось, так что кроме желания «Сочи» они ничего не могли противопоставить, - передает слова Балахнина ТАСС.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, в заявку ростовской команды на встречу с «Сочи» вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.

Добавим, после этой игры «Ростов» с 38 очками продолжает занимать четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовская команда сыграет на своем поле с «Арсеналом».