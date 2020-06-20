Кике Сетьен: Не думаю, что «Реал» выиграет все оставшиеся матчи

Вчера «Севилья» и «Барселона» сыграли вничью 0:0. После игры главный тренер каталонцев Кике Сетьен выступил с комментарием для прессы.

Начинать Сетьену пришлось с оценки слова защитника своей команды Пике, который заявил, что «Барселоне» будет очень трудно выиграть чемпионат.

«Это просто вполне понятное недовольство нынешним моментом, – цитирует Сетьена Marca. – Всем нам обидно, особенно с учетом того, что в первом тайме мы играли хорошо. Сейчас Жераром владеют негативные эмоции, но я уверен, что уже завтра он будет думать иначе.

Не думаю, что «Реал» выиграет все свои оставшиеся матчи. В данный момент ситуация не зависит от нас, но все может измениться.

Мы изначально знали, что будет трудно победить в каждой встрече. Не просто трудно, а практически невозможно.