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20 июня 10:35
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший тренер «Барселоны» Унсуэ: Врачи дали мне четыре года

Экс-помощнику Луиса Энрике диагностировали неизлечимую болезнь, от которой умер Фернандо Риксен.

Бывший вратарь и тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ рассказал о прогнозах врачей по поводу своего состояния здоровья.

Специалисту, который помогал Луису Энрике в тренерском штабе каталонцев, диагностировали боковой амиотрофический склероз. Заболевание неизлечимо и неизбежно приводит к параличу. В прошлом году от этой болезни в возрасте 43 лет скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.

«Два года я чувствовал, что с моим телом происходит что-то серьезное, – рассказал Унсуэ в интервью Cuatro. – Я должен был услышать диагноз и знал, что он не будет безопасным. Врачи дали мне четыре года. Болезнь ассиметрично сказывается на работе конечностей. Моя левая рука стала работать хуже правой, а правая нога – хуже левой.

К счастью, врачи сказали, что болезнь прогрессирует медленно. Поскольку лечения нет, единственное, что они могут мне дать это таблетки, которые замедлят ее развитие.

Унсуэ тренировал вратарей «Барселоны» с 2003 по 2010 годы, а с 2014-го по 2017-й занимал должность ассистента главного тренера каталонцев. После расставания с каталонским клубом бывший голкипер возглавлял «Сельту» и «Жирону».

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Бывший тренер «Барселоны» Унсуэ: Врачи дали мне четыре года
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