Никита Чернов: Прости нас, Самара. Нам очень стыдно

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов извинился перед самарскими болельщиками за домашнее поражение от «Ахмата».

Команда Миодрага Божовича в первом матче после трехмесячной паузы выигрывала 1:0 после первого тайма, но в итоге уступила 2:4.

«Прости нас, Самара. Нам очень стыдно», – написал Чернов в инстаграме.

В результате поражения «Крылья Советов» опустились на последнее 16-е место. В 23 матчах самарская команда набрала лишь 22 очка.

24-летний Чернов в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах РПЛ.