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20 июня 15:37
автор: Шарафудинов Виктор

Никита Чернов: Прости нас, Самара. Нам очень стыдно

Вчера «Крылья Советов» на своем поле уступили «Ахмату».

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов извинился перед самарскими болельщиками за домашнее поражение от «Ахмата».

Команда Миодрага Божовича в первом матче после трехмесячной паузы выигрывала 1:0 после первого тайма, но в итоге уступила 2:4.

«Прости нас, Самара. Нам очень стыдно», – написал Чернов в инстаграме.

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Прости нас , Самара . Нам очень стыдно . 💙💚

Публикация от chirik3️⃣ (@chirik91)

В результате поражения «Крылья Советов» опустились на последнее 16-е место. В 23 матчах самарская команда набрала лишь 22 очка.

24-летний Чернов в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах РПЛ.

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