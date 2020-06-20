Горан Чаушич: Бились, но пропустили три гола из-за своих ошибок

Полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:3) на стадионе «Арсенал» в Туле.

– Как оцените игру?

– Первый тайм играли хорошо, не забили два-три хороших момента. Первые 15-20 минут второго тайма сыграли плохо и пропустили два гола. В конце дважды забили, но жалко, что проиграли «Спартаку».

– Как оцените физическое состояние после паузы?

– Тяжело, и погода очень жаркая. В первом тайме нормально, а в последние 15 минут стало тяжело, но это ожидаемо в такой ситуации.

– С чем связано большое количество стыков?

– В матчах с большими командами так бывает. Мы хорошо бились, но пропустили три гола из-за своих ошибок. Надо работать над этим и в следующих матчах не позволять сопернику так легко забивать.

– Как вам поддержка болельщиков?

– Спасибо им большое, каждый раз они нас отлично поддерживают. Надо, чтобы после окончания ограничений, связанных с вирусом, стадион всегда был полным.